Otomobilin çarptığı koruma demirleri başka araca ok gibi saplandı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilin çarpması sonucu refüjdeki koruma demirleri fırlayarak karşı araca saplanırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Berat G. (30) yönetimindeki 06 BV 8894 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Bülent Y. (55) yönetimindeki 26 VZ 851 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki koruma demirlerine çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı koruma demirleri yerinden fırlayarak karşı yönde seyir halinde olan Bülent S. (51) yönetimindeki 34 BUR 900 plakalı otomobilin ön camına saplandı. Kazada sürücü Bülent S. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.