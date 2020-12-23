Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana gelmiş, 34 BTT 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçmuştu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. (53) ve Oğuz S. (54) yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 23:35
Otomobil tarlaya uçtu: Biri bebek 5 ağır yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: Biri bebek 5 ağır yaralı
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3212

banner3841