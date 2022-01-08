Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, yaralı halde emniyete gidip yardım istedi

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir genç, borcunu almak için bir geldiği cadde üzerinde otomobilinin içerisinde beklediği esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken yaralı genç, Fatih’teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne giderek yardım istedi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu İbiş M., alacaklısı olan yabancı uyruklu Azed isimli şahsı arayarak borç verdiği 5 bin lirasını istedi. Taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bir süre tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Azed isimli şahıs, İbiş M.’ye borcunu vereceğini söyleyip Beyoğlu’nda belirttiği adrese gelmesini istedi. Bunun üzerine İbiş M., 34 BIT 976 plakalı otomobiliyle cadde üzerine gelerek beklemeye başladı. O esnada motosikletle otomobile doğru yanaşan kimliği belirsiz iki saldırgan, İbiş M.’ye tabancayla kurşun yağdırdı.

Yaralı halde aracıyla polise gidip yardım istedi

Saldırganlar ardından geldikleri motosikletle hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında neye uğradığını şaşıran İbiş M. yaralandığını fark edince, aracını Fatih’teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sürerek polis ekiplerinden yardım istedi. İbiş M.’nin yaralı olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağ ayağından yaralandığı tespit edilen genç, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis saldırganları yakaladı

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu şahsın alacağı parayı beklerken motosikletlilerin kurşunlarının hedefi olduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın araç içerisinde beklediği sırada motosikletlilerin geldiği ve ateş ederek kaçtığı görülüyor. Olayın ardından gencin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin plakasını tespit eden polis ekipleri, saldırganları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.