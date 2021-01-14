Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu

Arnavutköy’de kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ve 5 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kıyafetleriyle dereye atladılarAnne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ve hiç düşünmeden kıyafetleri ile dereye atlayan amca yeğen olay anını anlatarak, “Cam açıktı buradan geçerken kadın çığlığı duydum. Arabayı durdurdum, kadın çocuğumu kurtarın diye bağırınca dereye atladım. O sırada amcamda geldi. Amcamla beraber önce çocuğu aldık, sonra kadını aldık devlet hastanesine yetiştirdik. Önce hastaneye götürdük. Önce hastaneye götürdük. Kocam var deyince sonra geri döndüm. Allah’tan kimse yoktu” dedi.