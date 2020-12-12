Otomobillere dadanan hırsızlar kamerada

İstanbul’da farklı tarihlerde 3 otomobil çalan ve 2otomobilden de hırsızlık yapan şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan şüphelilerden F.G’nin 33 ayrı suç kaydının oluğu öğrenildi.

Şişli, Güngören, Zeytinburnu ve Kağıthane’de son bir ay içerisinde 3 otomobil hırsızlığı ve 2 otomobilden hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri tespit ederek operasyon düzenledi.

Önceki gün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda F.G. (19) ve kadın şüpheli S.P. (22) gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğün sorgusu yapılan şüphelilerden 19 yaşındaki F.G.’nin daha önceden 25 kez ’otodan hırsızlık’, 2 kez ’mala zarar verme’, ’Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak’, 4 kez ’hırsızlık’, ’Taksirle yaralama’ olmak üzere toplam 33 kez suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kadın şüpheli S.P.’nin de benzer suçlardan 5 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin el feneri ile içlerini kontrol ettikleri araçlarda çalacak bir şey gördüklerinde harekete geçtikleri görüldü. Tornavida yardımıyla otomobillerin kapılarını açan şüphelilerin değerli eşyaları çaldıkları görüldü. Düz kontakla çalıştırdıkları araçları çalma anları da kameraya yansıyan şüphelilerin bazı olaylara motosikletleriyle geldikleri ve otomobillerden çaldıklarını motosikletlerine yükleyerek kaçtıkları da kameralara yansıdı.