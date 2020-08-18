Otopark çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli’de belediyeye ait otoparklara el koymaya çalışan şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şişli Belediyesi bünyesindeki otoparklara yönelik gerçekleşen “Yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi” suçlarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrasında 11 şüpheli hakkına gözaltı kararı alındı.

Bu sabah İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.