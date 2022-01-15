banner4556

Otopark içinde yanan konteyner küle döndü

banner4336

Kocaeli’de bir otopark içerisinde bulunan konteyner alevlere teslim oldu. Yangını gören otopark çalışanları konteyner yanında bulunan bir arabayı ve konteynere bağlı köpeği son anda kurtardı.

Otopark içinde yanan konteyner küle döndü
banner4583

Kocaeli’de bir otopark içerisinde bulunan konteyner alevlere teslim oldu. Yangını gören otopark çalışanları konteyner yanında bulunan bir arabayı ve konteynere bağlı köpeği son anda kurtardı.

Yangın, Gebze ilçesine bağlı Sultanorhan Mahallesi 1107 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otopark içerisinde bulunan konteyner, sobadan kaynaklanan tutuşmanın ardından alev alev yandı. Yangını gören otopark çalışanları, konteynerin yakınındaki bir arabayı ve konteynere bağlı halde duran bir köpeğin imdadına yetişerek yanmaktan kurtardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan konteyner ise kullanılmaz hale geldi.

banner4575

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da alkollü adam ısınmak için yaktığı...
Bursa’da alkollü adam ısınmak için yaktığı...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321