Otoyolda hastalanan vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına kurye çarptı

Esenyurt E-5 yan yolda hastalanan bir vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına arkadan motosikletli kurye çarptı. Kazada kurye hafif şekilde yarandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yolunda meydana geldi. Avcılar istikametine doğru 34 AB 3439 plakalı aracıyla hareket halinde olan A.B. isimli doktor, yolda hastalanan bir vatandaşa müdahale etmek için durdu. Aracı fark edemeyen B.T. isimli motosikletli kurye, doktorun aracına arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan B.T. isimli kuryeyi tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.