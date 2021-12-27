Oyun karakteri çalınan vatandaşın avukatı konuştu

Dünya çapında oynana çevrimiçi oyunlar arasında olan "Knight" isimli çevrimiçi oyunda karakteri çalınan vatandaş Yargıtay’a suç duyurusunda bulundu. Konu hakkında vatandaşın avukatı konuştu.

Milyonlarca kişinin oynadığı ünlü oyun Knight Online’da oyun karakteri olan Mehmet Andız, kendisine gönderilen linki tıklayınca bir daha oyuna giremedi karakterinin hacker tarafından çalındığını anlayan Andız, o oyundaki maddi değeri yüksek olan karakterinin ve bu karakterinin eşyalarının çalındığını belirterek 17 Mayıs 2013’te savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oyun karakterini nasıl çaldılar

İddianamede, sanıkların bir şekilde Knight Online oyunu oynayan kişilerin iletişim bilgilerini elde ettikleri, müştekinin Knight Online bilgilerini güncellemesi gerektiğine dair cep telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayarak Knight Online oyununa ait olduğuna inanıp hesap ve şifre bilgilerini girdiği belirtildi.

Böylelikle bilgileri ele geçiren sanıkların müştekinin oyun hesabındaki ekonomik değeri olan oyun karakterlerini ve eşyalarını çaldıkları anlatıldı.

Mehmet Andız’ın avukatı Sena İzmitli Demiroğlu, ”2013 yılında müvekkilim bir şikâyette bulundu. Milyonlarca insanın oynadığı Knight online isminde bir oyun bu oyun içinde bazı karakterler mevcut. Bu karakterlerin giysileri, Kılıçları, eşyaları tüm dünyada oynanan aktif bir oyun bu oyun içinde karakterlere ait kılıçlar giysiler eşyalar satılıyor.

Bu durum seviye seviye yükseliyor müvekkilime bir link gönderiliyor müvekkilim bu linki tıklayarak farklı bir yere gelmek isterken hacker’ lar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlıyor. Mahkemece incelemek yapıldıktan sonra oyunun yazılımcı şirketi oyunda ’ki karakterler maddi menfaat karşılığında satılamaz ve maddi menfaat elde edilmesi yasaktır diye beyanda bulununca mahkeme beraat kararı verdi. Biz istinat mahkemesine başvurumuzu yaptık. İstinaf mahkemesinden döndüğü takdirde bilişim verilerini bozma, sistemi bozma, erişimi engelleme suçlarında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerince hapis cezası verilmesini bekliyoruz. Yargıtay’ın bu konuda birçok emsal kararı olduğunu biliyoruz. Ve bu karar birçok kişiye ’de emsal olacak “ şeklinde konuştu.