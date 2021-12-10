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Oyun makinesine tekme attı, dengesini kaybedip duvarı parçaladı

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Sultangazi’de yumruk ve tekme atılarak puan kazanılan oyun makinesiyle eğlenmek isteyen çocuk, tekme attıktan sonra dengesini kaybederek duvarı parçaladı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Oyun makinesine tekme attı, dengesini kaybedip duvarı parçaladı
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Sultangazi’de yumruk ve tekme atılarak puan kazanılan oyun makinesiyle eğlenmek isteyen çocuk, tekme attıktan sonra dengesini kaybederek duvarı parçaladı. Yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de Arda Dövdemir isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte halı sahaya giderek oyun makineleriyle eğlenmek istedi. Çocuklar tekme ya da yumruk atılarak skor kazanılan makineye tekme atarak birbiriyle yarışmaya başladı. Arkadaşı daha çok puan alınca Arda Dövdemir, daha yüksek skor almak için sıra kendine gelince makineden uzaklaştı. Koşarak makineye doğru koşan Dövdemir, tekme attıktan sonra dengesini kaybedip duvara çarptı. Duvarın parçalanması üzerine çocuk yan tarafa düştü. Çocuk olayı yara almadan atlatırken, yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arkadaşını geçmek istediğini söyleyen Arda Dövdemir “Buraya arkadaşlarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Arkadaşımla bir akşam boks torbasına vurmaya geldik. Arkadaşım benden daha hızlı vurdu, ben kaybettim. Bende bu sefer gerilerek çok hızlı vurdum, dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi. Duvarda kırıldı” diyerek yaşadığı olayı anlattı.

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