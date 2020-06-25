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Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

KARTAL YAKACIK'TA, OYUN OYNARKEN AYAĞINI KAPININ DEMİRLİKLERİNE SIKIŞTIRAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

Kartal Yakacık’ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı.

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