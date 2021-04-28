Oyun oynarken iki duvarın arasında sıkıştı, yardımına itfaiye koştu

Arnavutköy’de bir binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk iki duvar arasına düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtarırken, mahalleli bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhide tepki gösterdi.
"Burada bir tek benim çocuğum yok, bir sürü çocuk var"Anne Nuray Öztaş, “Burada bir tek benim çocuğum yok, bir sürü çocuk var. Bu çocukların hepsi bizim ama böyle bir ihmalkarlık olabilir mi? Bunu hangi müteahhit yaptıysa ben bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğumun başına bir şey gelseydi ben o müteahhidi ne yapardım biliyor musun” dedi.