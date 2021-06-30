Oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun gözaltına alındığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda oyuncu Ayşegül Çınar ve eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaköy’de bir mekanda Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında tartışma çıktı. Olaya müdahale etmeye çalışan mekan çalışanı 7 kişi, Furkan Çalıkoğlu tarafından bıçaklandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu, 5 polisi yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

Mekan önünde yaşanan hareketlilik ve Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar’ın gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mekana gelen polis, Çınar ve Çalıkoğlu’nu gözaltına alarak araca bindiriyor.