Oyuncu Efecan Şenolsun’un yargılandığı ’cinsel saldırı’ davasında mütalaa

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle 17 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Efecan Şenolsun’un yargılandığı davada mütalaa çıktı. Savcı, Şenolsun’un ‘alenen hakaret’ suçuna ilişkin delil elde edilemediğinden beraatini isterken, ‘cinsel saldırı’ suçundan ise 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

İnternette bir dönem yayınlanan ‘Yaşamayanlar’ isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan’a(26) yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un(28) “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Efecan Şenolsun ile müşteki Elit İşcan katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Müvekkilin sosyal hayatı olumsuz etkileniyor”

Duruşmada söz alan sanık avukatı Yağız Nail Gönenli, “Müvekkil hakkında sosyal medyada sürekli linç mahiyetinde ifadeler kullanılmaktadır. Dosya sürüncemede kalmıştır. Dosyanın halen derdest olması müvekkilin sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“3 yıldır bu yargılama ile yüz yüzeyim”

Sanık Efecan Şenolsun, “Yaklaşık 3 yıldır bu yargılama ile yüz yüzeyim. Bundan dolayı yaşadığım mağduriyeti daha önce de izah etmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki ile sanığın 7 Haziran 2018 tarihinde aynı dizi setinde beraber çalıştıklarını, olay günü Elit İşcan’ın karavanda bulunduğu sırada sanığın geldiğini, bu sırada yanlarında başka şahısların da olduğunu, aralarında bir sürtüşme yaşandığını kaydetti. Mütalaada İşcan’ın dışarı çıkması üzerine sanığın peşinden gidip yanına yaklaşıp öpmeye çalıştığı, bir süre sonra yeniden müştekinin yanına gelen sanığın müştekiye sarıldığı anlatıldı.

‘Cinsel saldırı’dan 10 yıla kadar hapsi istendi

Sanığın müştekiye küfür ederek hakarette bulunduğu iddiasına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, tanıkların hiçbirinin bu iddiayı doğrulamadığı, bu sebeple ‘alenen hakaret’ suçundan beraat kararı verilmesi istendi. Mütalaada, sanığın müştekiyi önce öpmeye çalıştığı, ardından cinsel tacizde bulunduğu iddialarının beyanı alınan bir tanık tarafından doğrulandığı, bu sebeple sanığın üzerine atılı ‘cinsel saldırı’ suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın bu suçtan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık Efecan Şenolsun ile müşteki Elit İşcan ve taraf avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan sanık Efecan Şenolsun’un avukatı Yağız Nail Gönenli, “3 senedir bu yargılama sürecini çok zorlu şartlar altında sürdürüyoruz. Biz tüm savunmaları eksiksiz bir şekilde yaptık. Mahkemenin vereceği kararın çok adil ve doğru olacağına inancımız tamdır. Dosyada tanık olarak dinlenen hiç kimsenin bu olayı görmemiş olması ve yaşananların sadece duyuma dayalı olması sebebiyle davanın müvekkilim lehine sonuçlanmasını umuyorum” diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile Efecan Şenolsun’un aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan’ın yanına giden Şenolsun’un, İşcan’ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı anlatıldı. İşcan’ın kendisini itmeye çalışması üzerine Şenolsun’un küfür ve hakaret ettiği iddia edildi. İddianamede, sanığın “cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.