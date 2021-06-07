Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini iddia eden Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.
Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım ’senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız’ demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu’nun ceza almasını istediğini söyledi.