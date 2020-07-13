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Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ile ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılmas

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ile ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz’un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ile ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılmas
Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ile ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz’un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.
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İşçilerin kaldığı 5 konteyner alev alev yandı
İşçilerin kaldığı 5 konteyner alev alev yandı
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