Özbek kadına kapkaç şoku

Esenyurt’ta yolda yürüyen Özbek uyruklu genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Elinde bulunan cep telefonunu, arkasından gelen hırsıza kaptıran genç kadın hırsızın yola atlayarak kaçmasıyla bakakaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Evinde yakalandıYaşanılan olayın ardından karakola giden genç kadın şikayetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı belirledi. Daha önce de hırsızlık ve kapkaç suçlarına karıştığı belirlenen kişi, evine yapılan baskında yakalandı. Yaşanan kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.