Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının ikinci duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 6 tanık dinlendiği öğrenildi.
Duruşmada Özcan Deniz’in aile dostu olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Deniz’in tanıkları olarak, Feyza Aktan’ın ablası ve komşularının ise Aktan’ın tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi.Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.