(ÖZEL) 6 yaşındaki minik Musa’nın feci ölümü

Esenyurt’ta oto tamirhanesinde çalışan bir kişi, tamir ettiği aracı test etmeye çıktığı esnada yola fırlayan bir çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, aile kazayı yapan sürücüyü suçladı.
“Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz”Hayatını kaybeden Musa İpek için bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan Amca İpek, “Sürücü araç kullanırken telefonla konuştuğunu biliyoruz. Müzik son ses ve hızlı bir şekilde yolda ilerliyor. Musa yola çıktığı sırada çarparak yoluna devam ediyor, kaza yaptığının bile farkında değil. Biz aile olarak sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Bu caddede hiçbir kasis veya trafik lambası bulunmuyor, daha kaç çocuğun ölmesi gerekir” dedi. Cenaze namazının ardından minik Musa defnedilmek için Çarmıklı mezarlığına götürüldü.