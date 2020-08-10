Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında bir hırsız alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çaldı. Motosikletle birlikte otoparktan uzaklaşmak isteyen hırsız yaklaşık üç yüz metre yol gittikten sonra yokuşu çıkamadı. Paniğe kapılan hırsızın o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosikleti olduğu yerde bırakıp kaçan hırsız için Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Acemi hırsızın bulunması için çevredeki güvenlik kameraları izleniyor.
(Özel) Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı
PENDİK'TE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI. BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN OTOPARKINDAN ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE YOKUŞU ÇIKAMAYAN HIRSIZ PANİĞE KAPILDI VE MOTOSİKLETİ BIRAKARAK KAÇTI. O ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
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