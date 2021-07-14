(ÖZEL) Ağaç kütüğüne çarpıp duran araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, uçurumdan aşağıya düşecekken ağaç kütüğüne yaslanıp durdu. Uçurumun kıyısından dönen araç, yardıma koşan bir sürücü tarafından vinçle çekilerek kurtarıldı.
Kaza yapan sürücüye yardım eden Batış Yılmaz, “ Yoldan geçerken denk geldik baktık zor bir durumdalar, bizim aracımızda bu durumu çözebilecek bir araç. Ön tarafında vinç olduğu için. Bizde inip baktık, yol tedbirlerini alarak aracı çekebildik. Şu anlık bir sıkıntı yok ama aşağısı baya tehlikeli bir yer, verilmiş sadakası varmış diyelim” dedi.Yamay Kılıç ise, “Biraz hızlı geldim ve freni ani basınca aracı tutamadım. Aşağısı baya uçurum şurada gördüğünüz ağaç tuttu. Allaha şükür bir şeyimiz yok” dedi.