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(Özel) Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada

FATİH SAMATYA’DA OTOMOBİLLE GELEN 5 ŞAHISTAN 2'Sİ TEKEL BAYİİNE GİRİP ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ESNADA ŞAHISLARDAN BİRİSİ ALKOL KUTUSUNU PANTOLONUNUN ARKASINA SOKARAK ÇALMAYA ÇALIŞTI. ESNAF DİKKATİ SAYESİNDE PEŞİNDEN GİTTİĞİ HIRSIZDAN ALKOLÜ GERİ ALIRKEN, O ANLAR İSE KAMERALARA YANSIDI.

(Özel) Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada

Fatih Samatya’da otomobille gelen 5 şahıstan 2’si tekel bayiine girip alışveriş yaptığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı. Esnaf dikkati sayesinde peşinden gittiği hırsızdan alkolü geri alırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Fatih Samatya’daki bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerini açan Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya başladı. İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 kişinin olduğu bir otomobil yanaştı. Şahıslardan ikisi içeriye girerek alışveriş yapmaya başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, buzdolabından alkol alarak kasaya doğru yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol kutusunu esnaf Abukan’a göstermeyerek pantolonunun arkasına soktu. Diğer arkadaşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs, ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle kapatamadığı alkol kutusunu görünce hemen arkalarından koştu. Şahıslarla küfürleşerek tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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