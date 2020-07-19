(Özel) Alt geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı

Fatih Vatan Caddesi’nde yaya alt geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence otomobil çarptı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araç sürücüsü Reşat B., “Kavşaktan döndüm. Aşağı yukarı 50 metre mesafede vatandaş karşıdan karşıya geçmeye başladı. Kornaya asıldım. Sola kaçmama rağmen vatandaş sağına bakıyor. Direkt yola giriyor. Karşıdan geçmeye çalışıyor. Frene bastım fakat kurtaramadım. Hızım 60-70 km civarlarıydı. Kalçadan vurdu. Dizinde bir yırtık var. Öyle ağır bir durumu yok galiba” dedi.
Kazaya karışan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.