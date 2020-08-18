(Özel) Altın kaplamalı gümüş bileziği satmak isteyince gerçek anlaşıldı

Ataşehir’de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Öğleden sonra dükkana gelip altın görünümlü gümüş iki bileziği satmak isteyen kişi kuyumcunun gerçeği anlaması üzerine dükkandan hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.
Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, “Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı” ifadesini kullandı.