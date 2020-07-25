(Özel) Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı

TEM’de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı. Kamyonların çarpışması sonucu otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri emniyet şeridinden olay yerine gelemedi

İhbar üzerine olay yerine doğru harekete geçen sağlık ekipleri, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı. Sıkışık trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ambulans, olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.