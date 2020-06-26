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(Özel) Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu

SULTANBEYLİ’DE 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK İLE 7 YAŞINDAKİ AĞABEYİ, ANNELERİNİ EVİN ODASINDA KİLİTLEYEREK DIŞARI ÇIKTI. EVDE MAHSUR KALAN ANNE BÜYÜK PANİK YAŞARKEN, KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ. İTFAİYENİN BALKONDAN EVE MERDİVENLE GİRMESİYLE EVDE MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUKLARINA TEKRAR KAVUŞTU.

(Özel) Annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu

Sultanbeyli’de 1 yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı. Evde mahsur kalan anne büyük panik yaşarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin balkondan eve merdivenle girmesiyle evde mahsur kalan anne çocuklarına tekrar kavuştu.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Seda A. isimli kadın, evinin odasında dururken bir anda evdeki 1 ve 7 yaşındaki çocuklar tarafından odanın kapısı kilitlendi. Kadının odada mahsur kalırken 7 yaşındaki çocuk da evin kapısını açarak dışarı çıktı. Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.’ye bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiyenin merdiven aracı sevk edildi. 6 katlı binanın 6. Katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştığı evin balkonundan içeri girdi. İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu.

Olay hakkında konuşan baba Nihat C, “Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuk arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış” dedi.

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