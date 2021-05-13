(ÖZEL) Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı

Başakşehir’de aracına vurup kaçan İETT şoförünü kilometrelerce kovaladı. Çileden çıkan vatandaş yakaladığı otobüs şoförünü polisler gelene kadar bırakmadı kendisinden şikayetçi oldu.
Devletin arabasıyla bir devlet memuru nasıl yapar ?İETT otobüsünü kilometrelerce kovalayan Murat S. , “Geride benim aracıma çarptı, durmasını beklerken kaçmaya başladı kaçarken bir daha aracıma çarptı. Benim için önemli olan malıma zarar gelmesi değil zoruma giden devlet memuru nasıl böyle bir şey yapar odur. Buraya kadar kendisini kovaladım durmadı benden kaçtı.” İfadelerini kullandı.