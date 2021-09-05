(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda taraflar komşu çıktı

Arnavutköy’de bir market işletmecisinin aracına kurşun yağdırılmasının ardından saldırganların aileleri ile market işletmecisinin ailesi arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Komşu oldukları öğrenilen tarafları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Tarafların aileleri komşu çıktı
Olayın ardından saldırganlar ile saldırıya uğrayan Ayhan K.’nın ailelerinin komşu olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından ailelerin mahallede kavga ettikleri öğrenildi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Kavganın yaşandığı mahallede tedbir amacıyla uzun süre çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Öte yandan kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.