(ÖZEL)Arnavutköy’de binanın çatı katı alev alev yandı

Arnavutköy’de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören küçük kız çocuğu göz yaşlarına hakim olamadı. Mahalle sakinleri adeta yangını unutup onu teselli etmeye çalıştı.Arnavutköy Merkez Mahallesi Enginar Sokakta bulunan bir binanın çatı katında öğle saatlerinde nedeni bilinmeksizin yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede binanın çatı katını komple etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için adeta seferber oldu. Binada çıkan yangını fark ettiği esnada gözyaşlarına hakim olamayan kız çocuğu yürekleri dağladı. Mahalle sakinleri ufak çocuğa teselli olmaya çalıştı.