(Özel) Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık

Arnavutköy’de bir AVM’de bulunan eczanede çalışan genç kız dolandırıcı kurbanı oldu. Sucu olduğunu ve elindeki bozuk paraları tümletmek istediğini söyleyen zanlıyla buluşan kadın 2 bin lira kaptırırken, zanlı Arnavutköy Asayiş Büro Ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Patronu inanmayınca bankadan 2 Bin TL çekerek dükkana verdiKendisine inanılmadığını fark eden Emine T. bankaya giderek kredi kartından çektiği 2 bin TL’yi çalıştığı eczanenin kasasına bıraktı. Olayla alakalı karakola giden ve suç duyurusunda bulunan Emine T.’nin şikayetinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri olayın yaşandığı yer ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi ve dolandırıcının kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen dolandırıcı ekiplerin yaptığı operasyon ile yakalanarak Yavuz Selim Polis Merkezine getirildi. Daha öncede benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen dolandırıcı Doğan Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler daha sonra eczanede çalışan genç kızı karakola çağırarak parasını teslim etti.