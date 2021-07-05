(Özel) Arnavutköy’de feci kaza kamerada

banner4243

İstanbul Arnavutköy’de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı kameralar yansıdı.

(Özel) Arnavutköy’de feci kaza kamerada
banner3909

İstanbul Arnavutköy’de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı kameralar yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ara sokağa dönmek istedi. Dönüşünü almaya çalışan araca, hızla gelen otomobil çarptı. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde dönmeye çalışan hafif ticari araca hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Kağıthane’deki motosiklet kazası güvenlik...
(Özel) Kağıthane’deki motosiklet kazası güvenlik...
  1. ASAYİŞ

banner3552

banner4349

banner3841