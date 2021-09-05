(Özel) Arnavutköy’de komşuların tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

(Özel) Arnavutköy’de komşuların tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı
banner3909
banner4336

İstanbul Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda...
(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4322

banner3841