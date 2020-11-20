(Özel) Arnavutköy’de tesisatçı kamyonu alev aldı

Arnavutköy’de sıhhi tesisat malzemeleri taşıyan kamyonet aniden alev alırken, içindeki 2 kişi son anda araçtan çıktı.

Olay, Arnavutköy Nenehhatun Mahallesi Yiğitcan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıhhi tesisat malzemeleri üreten bir firmanın montaj ekibine ait kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halinde olan kamyonetin içinde bulunan iki kişi, kendilerini kamyonetten dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Öte yandan bu anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.