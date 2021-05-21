(Özel) Asker uğurlama konvoyu yapan grup emniyetin önünden geçince yakalandı

Kağıthane’de bir grup korona virüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen caddelerde asker uğurlama konvoyu yaptı. Tehlikeli şekilde giden konvoy, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğinin önünden geçince motorize polis ekipleri tarafından yakalandı. Gruptaki 9 kişiye toplamda 31 bin 653 lira idari para cezası uygulandı.
Emniyette önünden konvoyla geçince yakalandılarAraçlarından indirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücüler Ahmet K., Yasin G. ve Abdullah U.’ya “Karayollarında saygısızca araç kullanmaktan” maddesinden toplamda 432 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 sürücüyle birlikte Oğuz G., Semih M., Nihat B., Kadir U., Erdem Efe Ö. ve Fırat N.’ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan grup savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.