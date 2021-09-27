(Özel) Ataşehir’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Ataşehir’de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki motosikleti dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çalınan motosikletin sahibinin arkadaşı Harun Reşitcan, “Hırsızlar farklı motorla geliyorlar. Plakaları belirsiz. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Bir kişi alıyor motoru diğer kişi de arkasından iterek motoru kaçırıyorlar. Hala polis arıyor. Biz de farklı kamera kayıtlarına da baktık. Ama ulaşamadık yani kişilere. Ekmek teknesi bu sonuçta. Adam bununla işini yürütüyor. Ekmek teknesi yazıktır, günahtır“ dedi.