(Özel) Ataşehir’de direksiyon başında fenalaştı, orta refüje daldı

Ataşehir’de direksiyon başında fenalaşan kamyonet sürücüsü orta refüje daldı. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olduğu sırada fenalaşan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki korumalıklara çarptı ardından caddenin göbek kısmında bulunan orta refüje daldı. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsünü ayakta tedavi etti. Kaza esnasında bir araç ya da vatandaşın o esnada orada bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Mikail Naz, "Sürücü arkadaş caddenin yukarısından itibaren gözleri kararmış, tansiyonu düşmüş. Aracının kontrolünü kaybedince de kaza oldu. Neyse ki can kaybı olmadı. Polis ekipleri geldi. Sürücüyü de alarak götürdüler" diye konuştu.