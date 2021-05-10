(Özel) Ataşehir’de kısıtlama gününde apartman bahçesinden motosiklet çalındığı anlar kamerada

Ataşehir’de motosikletli iki şahıs, apartman bahçesinde park halinde bulunan motosikleti kısıtlama gününde çaldı. Motosikleti çalınan vatandaş ise motosikletini çalanların geri getirmesi halinde kendilerine para vereceğini belirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, kısıtlamaya rağmen sokakta gezen motosikletli iki şahıs, bir apartman bahçesinde park halinde olan motosikleti gözlerine kestirdi. Şahıslardan biri motosikletin yanına gidip etrafı kolaçan ettikten sonra şahıslar oradan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar apartman bahçesine önüne gelen şahıslar fırsatını bulduklarında motosikleti çalmak için hareket geçti. Şahıslardan biri çaldığı motosikletle diğeri de geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Motosikletin sahibi Selçuk Tilki, motosikletini çalanların geri getirmesi halinde kendilerine para vereceğini belirtti.

Motosikleti çalınan Selçuk Tilki, “30 Nisan akşamı saat on buçuk civarıydı. Apartman görevlimiz beni aradı. Dedi ki “motorla sen mi gidiyorsun” Hayır dedim. “O zaman motoru çaldılar” dedi. Hemen aşağıda indim. Baktık, motor yok. görevlinin eşi görüyor kamerada motoru çıkarken. Diyor ki, “Selçuk abi normalde kapıdan çıkar niye yaya kapısından çıktı”. 155’i aradık. Daha sonra karakola gitmemizi söylediler. Tutanağımızı tuttuk. Kamera kayıtlarını gönderdik. Motorumla ilgili hiçbir bilgim yok. Biz de sosyal medyadan ve haber kanallarıyla toplumsal baskı yaparak motorumuzu bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hırsızlara da rüşvet teklif ediyoruz. Diyoruz ki “motorumuzu getirirseniz size ödül vereceğiz, bulursanız ödül vereceğiz” diye kendi motorumuzu tekrar geri almak için uğraşıyoruz. 30 bin lira civarı bir motordu. 25 Mart’ta almıştım motorumu. Motorum sürekli kapalı kapısı olan, kapısının açılmayacağı bir otoparkta kilitli vaziyette duruyor. Ama bunlar çok profesyonel insanlar, kilit dinlemiyorlar” dedi.

İki şahsın apartman bahçesinde bulunan motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.