(Özel) Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Ataşehir’de 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü hem süratle ilerledi hem de tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü kendi canlarını hiçe saydığı gibi kırmızı ışık ihlali de uyguladı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü tek teker üzerinde ilerledi. Aynı zamanda oldukça süratli şekilde ilerleyen motosiklettekilerin kask takmadıkları da görüldü. Sorumsuz motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardığı gibi kırmızı ışığı da umursamadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü sorumsuz hareketler ile hem kendi canını hem de arkadaşının ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerleyip kırmızı ışık ihlali yaptığı anlar başka bir aracın ara içi kamerasına anbean yansıdı.