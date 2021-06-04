(Özel) Avcılar’da balkonların çökme anı kamerada

Avcılar’da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

(Özel) Avcılar’da balkonların çökme anı kamerada
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Avcılar’da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Avcılar’da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1’inci ve 2’inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Mahalleliyi şoke eden olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın balkonları büyük bir gürültü ile çöküyor. Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtuluyor. Çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar dışarı çıkıyor.
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