(Özel) Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da bir servis aracı ile otomobildekiler arasında çıkan beyzbol sopalı yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan genç uzun süre gözyaşı dökerken, olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
Uzun süre yerde gözyaşı döktü
Darptan dolayı yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 2 kişi de polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Darp edilerek yaralanan gençlerden birisi uzun süre yerde gözyaşı döktü.Polis olayla ilgili incelemelere başladı.