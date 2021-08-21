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(Özel) Avcılar’da evde yılan paniği

Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

(Özel) Avcılar’da evde yılan paniği
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Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.

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