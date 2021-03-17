(Özel) Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

Avcılar’da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına son sürat gelen araba çarptı. Ağır yaralanan kadının, hava takla atıp yere düşme anı ise anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını gören vatandaş, “ Kadın servis bekliyordu karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasındaYaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akgül’ün kendisini bekleyen araca doğru giderken hızla gelen arabanın çarpması ve havaya fırlatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının yere düşme ve çevresindekilerin yardıma yetişmesi yer alıyor.