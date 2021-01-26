(Özel) Avcılar’da sabah saatlerinde hareketli dakikalar

Avcılar’da 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız, kaldırım taşıyla bir çanta dükkanının camını kırıp bilgisayar kasası çaldı. Kırdığı camdan geri kaçan hırsız, o sırada oradan geçen polisler tarafından kısa süreli kovalamaca ile kıskıvrak yakalanırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mehmet Alan, " Bir hırsız gelmiş taş alıp buradan camı kırmış. Kamera görüntüleri de mevcut. Tam bilgisayar kasası alıp çıkarken polis burada enseliyor. Fazla bir kaybımız yok ama camın kırılması yine 600 - 700 liraya mal oluyor. Böyle bir durum başımıza geldi. Bizim de hapishanede imalatımız var denetimli serbestlikle çıkmış" dedi.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaYaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin camı kaldırım taşı ile kırıp içeri girmesi ve kasayı alıp çıkması görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızı gören polislerin peşinden koşması yer alıyor.