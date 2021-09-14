(Özel) Avcılar’da yol verme kavgası

Avcılar’da bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Özel) Avcılar’da yol verme kavgası
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Avcılar’da bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirinin üzerine yürüdü. Bir süre boğuşan iki sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrılırken, kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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