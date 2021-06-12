(Özel) Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti

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Kadıköy, Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletli bir grup geç trafiği tehlikeye atarak, motosikletleriyle gösteri yaptı. Polis ekipleri tarafından motosikletlerin bağlanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam etti.

(Özel) Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletliler pes dedirtti
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Kadıköy, Bağdat Caddesinde düğün konvoyunun önünü kesen motosikletli bir grup geç trafiği tehlikeye atarak, motosikletleriyle gösteri yaptı. Polis ekipleri tarafından motosikletlerin bağlanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam etti.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy’de Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir grup genç bahşiş almak için Bağdat Caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti. Motosikletleriyle gösteri yapan gençler, trafiği tehlikeye atarak, uzun kuyruklar oluşmasını sağladı. Polis ekipleri tarafından motosikletler kaldırılarak yol trafiği açıldı. Düğün konvoyu devam ederken, Motosikletli gençlere cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de bağladı.
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