(Özel) Başakşehir’de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada

Başakşehir’de Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor, vatandaşlar ise çığlık atıyor.
Çatışma anları kameradaVatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i ağır 2 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çatışma anlarına ait ise en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor. Vatandaşlar ise çığlık atıyor. Şahıslar hemen ardından kaçıyor.