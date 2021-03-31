(Özel) Başakşehir’de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada

Başakşehir’de Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor, vatandaşlar ise çığlık atıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkii Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni Akyol Bulvarı’nda 4 kişi bir restoranın önünde beklediği esnada yanlarına gelen 3 kişiyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine tabancalarını çeken taraflar, çatışmaya başladı. Çatışma sonucunda 4 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çatışma anları kamerada

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i ağır 2 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çatışma anlarına ait ise en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor. Vatandaşlar ise çığlık atıyor. Şahıslar hemen ardından kaçıyor.