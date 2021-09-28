(Özel) Başakşehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Başakşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil sürücüleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde araçlar çekilene kadar trafiğe kapatıldı.

Kaza, bugün saat 11.50’de Başakşehir Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Belediyesi İETT durağının önünde meydana geldi. 34 UN 4660 plakalı otomobilin ile 34 CDA 737 plakalı otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından biri kadın olan yaralı iki sürücü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrasında cadde güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Polis ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.