(Özel) Bayrampaşa’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Bayrampaşa’da dün meydana gelen ticari taksi ile iki motosikletlinin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı kamerada1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan ve üzerinde 3 kişi bulunan motosikletliler, ara sokaktan caddeye çıkan ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruluyor.