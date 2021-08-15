(ÖZEL) Bayrampaşa’da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Bayrampaşa’da önceden husumetli oldukları öğrenilen iki şahıstan biri, diğerini kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından art arda silahla ateş ederek bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredeki vatandaşların korkuyla kaçtığı görüldü.

Olay, dün akşam saat 21.00’de Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce husumetli oldukları öğrenilen iki şahıstan biri, cadde üzerinde yürürken, diğer şahıs arkasından gelip art arda ateş etti. Sıkılan kurşunlardan birinin gencin bacağına isabet etmesi güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki vatandaşların da korkuyla kaçtığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Genç, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından, Bayrampaşa’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gencin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahısla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

“Cadde kısmından iki üç el ateş etti”

Olay anında orada olan Musa Solmaz, "Biri kaldırımdan topallayarak arkasından geldi, bir el ateş etti. Sonra cadde kısmından iki üç el ateş etti. Orda yıkıldı kaldı çocuk. Bir saat bir buçuk saat bekledi burada. Arabaya attılar çocuğu özel hastaneye götürdüler" dedi.