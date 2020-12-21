(Özel) Bebek’te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

Bebek sahilinde onlarca kişi kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde balık tuttu. Polis ekipleri bu kişilere 3 bin 150’şer TL ceza kesti.
Polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdılarİhbarı alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan ve tüm uyarılara rağmen maske, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen balıkçılar, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Evde kalmaları gerekirken sahile inerek balık tuttukları görülen bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi.